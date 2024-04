E anche qui, come al Salone del Mobile, sono diverse le presenze orobiche. Come il Maglificio Santini, che presenta l’installazione «Powerful Intersections», progettata dall’architetto Marco Acerbis, che rappresenta un punto di incontro tra sport e design. Teso su una sottostruttura nascosta, il fondale del padiglione, installato nell’Outdoor Lounge della mostra, riporta silhouette che richiamano le maglie da ciclismo per le quali l’azienda bergamasca è famosa nel mondo. Il design si estende dalla pedana alle sedute a forma di sella, montate su tubi di metallo che riprendono i colori delle linee sul pavimento. Questo dialogo tra il tessuto del fondale, il design delle maglie e la grafica riflette l’approccio di Santini Cycling nella creazione di abbigliamento tecnico sportivo. L’installazione sarà esposta in via Festa del Perdono 7 presso l’Università di Milano, sede della mostra-evento «Interni Cross Vision». Santini produrrà anche una maglia da ciclismo con un design progettato da Acerbis, il cui disegno sarà integrato nel concept dell’installazione e visibile sul telo di fondo.