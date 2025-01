Gelaterie del Gambero Rosso: tra i top Gelato Contadino e Pasqualina

Ancora un riconoscimento top per il Gelato Contadino, la gelateria bergamasca con sede in città, zona Loreto, che da anni raccoglie consensi di critici e consumatori. Il Gambero Rosso, presentando alla fiera di Rimini Sigep l’edizione della sua Guida Gelaterie d’Italia, l’ha infatti inserita per la prima volta nella rosa dei «Tre Coni», il massimo riconoscimento, condiviso con altre 5 new entry, raggiungendo una «veterana» bergamasca di questi premi, come la Pasqualina. In precedenza Gambero Rosso aveva premiato il gusto al pistacchio del Gelato Contadino come migliore d’Italia.