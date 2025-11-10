Economia / Bergamo Città
Lunedì 10 Novembre 2025
Geometra, tornitore e estetista: le offerte di lavoro nei Centri per l’impiego
OCCUPAZIONE. Nella Bergamasca sono in totale 129 le proposte di lavoro.
Bergamo
Come ogni settimana, la Provincia ha pubblicato il riepilogo delle offerte di lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego della Bergamasca, che si trovano a Bergamo, Albino, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno. Questa settimana sono in tutto 129.
