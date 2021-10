Giò Style, 15 in mobilità dopo l’incendio. Ora timori per il futuro

A far precipitare la situazione i danni gravi causati dall’incendio di luglio. Presidio dei lavoratori a Urgnano.

Precipita la situazione alla Giò Style di Urgnano, azienda storica nata nel secondo dopoguerra con lo scopo di produrre componenti plastici dei primi frigoriferi e il successo per diversi decenni ottenuto con il «boom» della plastica legato ai prodotti per la casa e per i pic-nic.

Poi la forte concorrenza, e le varie crisi generali del settore hanno reso difficile il percorso aziendale degli ultimi anni, aggravato dalla crisi Covid e da un grosso incendio divampato alla fine del luglio scorso, che ha colpito uno dei magazzini da 250 metri quadrati, causando danni ingenti.