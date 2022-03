Grande distribuzione, vendite per un miliardo. In crescita i discount

I ricavi dalla vendita dei prodotti di largo consumo a Bergamo hanno raggiunto nel 2021 la somma di un miliardo e 77 milioni di euro. Il dato risulta in crescita dello 0,7% rispetto al 2020 e del 6,3% nel confronto con il 2019. In Lombardia l’importo complessivo è invece di 12 miliardi e 233 milioni di euro, con un calo dello 0,6% sul 2020, ma un + 7,1% rispetto al 2019.

Prendendo in esame i dati Iri e analizzati dalla Camera di commercio di Bergamo, emerge come i consumi si siano evoluti in parallelo con la pandemia. Negli ultimi anni sono inoltre cresciute le aperture di discount e si è assistito ad una maggiore richiesta di prodotti per la cura della casa, che comprendono anche i disinfettanti particolarmente richiesti durante l’emergenza sanitaria, così come di prodotti alimentari da drogheria, come conseguenza di una vita più casalinga.