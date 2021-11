Grassobbio, i dipendenti della 3M devolvono il premio di produzione alla ricerca dell’ospedale Papa Giovanni

Il gesto dei lavoratori dello stabilimento 3M di Grassobbio: raccolti 10 mila euro per la Fondazione per la ricerca Ospedale di Bergamo.

I lavoratori dello stabilimento 3M di Grassobbio, su iniziativa delle rappresentanze sindacali, hanno deciso di devolvere una parte del premio di produzione a loro destinata – del valore complessivo di 10 mila euro – alla From, Fondazione per la ricerca Ospedale di Bergamo, impegnata nel sostenere la ricerca clinica, sia con progetti propri sia presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La multinazionale americana è attiva nello stabilimento di Grassobbio dal 1990, dove attualmente sono occupate 75 persone, spiega l’azienda in una nota. Vengono prodotti nastri adesivi a uso industriale e specialistico a marchio Scotch™, uno dei brand iconici di 3M . Quella di devolvere il premio di produzione in beneficenza è una decisione che proviene direttamente dai lavoratori, in accordo con le Rsu, come già avvenuto nel recente passato ma in favore di un’altra associazione sempre prossima al territorio bergamasco.