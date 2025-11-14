«Guida oro dei vini Veronelli»: oltre 60 referenze in Bergamasca

Bergamo protagonista

La nostra provincia è protagonista con più di 60 referenze, che producono vino su tutta la fascia collinare, da Pontida a Grumello del Monte. Tra le cantine più premiate c’è la Tenuta Casa Virginia di Villa d’Almé, che, grazie al lavoro del patron Antonio Lecchi, ha conquistato le 3 stelle con ben quattro etichette, a cui si aggiungono quattro 2 stelle e un nono vino (Il Bosco Vecchio Solaris) giudicato per la prima volta con ottimi riscontri. Nell’edizione 2026 sono menzionate le cantine Castello di Grumello con due 3 stelle e cinque 2 stelle; Carlozadra di Grumello del Monte con due referenze che hanno ottenuto 3 stelle e due 2 stelle; Cavalli Faletti di Villa di Serio con sette 2 stelle, tre 1 stella e un vino esordiente premiato, mentre Tosca di Pontida si è aggiudicata un 3 stelle e sette 2 stelle. Ben otto etichette dell’azienda agricola Il Cipresso di Scanzorosciate sono state premiate con le 2 stelle. Sempre a Scanzo, Fejoia ha ottenuto due 2 stelle, mentre Cà Olta vanta un 2 stelle. Nove Lune di Cenate Sopra ha ricevuto tre 2 stelle, mentre Orsini Giuseppe di Nembro è stato inserito in guida con tre nuove referenze al primo assaggio. Pietramatta di Cenate Sotto conta quattro 2 stelle e una referenza nuova in guida; Tenuta Iris di Grumello del Monte ha ricevuto tre 2 stelle oltre a due nuovi assaggi; Tenuta Rabaiona di Mozzo è stata inserita con due vini degustati per la prima volta, mentre Valba di Cenate Sopra è inserita in guida con un 3 stelle, quattro 2 stelle e un nuovo assaggio.