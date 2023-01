I birrifici artigianali crescono: oltre 10 milioni di fatturato

Il settore brassicolo cresce anche in Bergamasca con una quindicina di birrifici e una produzione annua stimata in 20 mila ettolitri che portano ad un fatturato complessivo di oltre 10 milioni e 4 ettari di campi si coltivano a luppolo . «Negli ultimi dieci anni in Italia - fa presente Coldiretti - sono triplicati i birrifici artigianali, che superano la quota record di 1085 realtà nel 2022 e fanno volare le esportazioni con un balzo del +12%, con un indotto che genera 93 mila posti di lavoro». Si tratta di una crescita che ha fatto salire anche la domanda di materie prime 100% made in Italy, come il luppolo, che ha raggiunto un milione di metri quadrati coltivati, ai quali si aggiungono i 300 milioni destinati all’orzo per la produzione di malto, che copre quasi il 40% del fabbisogno nazionale con circa 83mila tonnellate.