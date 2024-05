I fondi del Pnrr per i Comuni: convegno della Cgil al Mutuo Soccorso di Bergamo

«L’iniziativa si inserisce nel percorso di costante interesse che la Camera del lavoro ha dimostrato per il Pnrr, vista l’importanza del piano per le risorse che può erogare sul territorio» ha spiegato nei giorni scorsi Marco Toscano, segretario generale della Cgil di Bergamo, che introdurrà l’incontro. «Il dialogo sarà l’occasione per capire quale opportunità abbia rappresentato per i Comuni e anche quali criticità si siano registrate. Con i due ricercatori universitari che abbiamo invitato cercheremo anche di conoscere meglio un progetto come quello di Monithon, che si occupa di monitoraggio degli investimenti pubblici, in questo caso di quelli con fondi Pnrr»..