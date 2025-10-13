Burger button
Economia / Bergamo Città
Lunedì 13 Ottobre 2025

Il 26 ottobre a Bergamo la finale degli Italian Cheese Awards

L’EVENTO. Alla Fiera di Bergamo: due bergamaschi tra i 34 prodotti d’eccellenza che hanno conquistato la nomination.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

A Bergamo la finale degli Italian cheese awards
A Bergamo la finale degli Italian cheese awards

Bergamo

Domenica 26 ottobre alla Fiera di Bergamo torna la finale degli Italian Cheese Awards, premio dedicato alle migliori produzioni casearie nazionali realizzate con latte 100% italiano.

Alla selezione hanno partecipato oltre 1.400 formaggi e solo 34 prodotti d’eccellenza hanno conquistato la nomination per una serata-evento ispirata al format degli Oscar, durante la quale una giuria di esperti conferirà 10 statuette dorate con le braccia sollevate a sorreggere una forma di formaggio, e 6 premi speciali.

Premi e regioni

Il Veneto è la regione più rappresentata con 7 formaggi finalisti, seguito a pari merito da Sardegna, Lombardia, Campania e Puglia, con 4 rappresentati ciascuna. Per Bergamo il «Formaggio Tipico Branzi» della Latteria di Branzi e il «Gorgonzola Dop dolce Arrigoni» del Caseificio Arrigoni Battista. Le categorie spaziano dai «Freschissimi» agli «Stagionati oltre i 24 mesi», «Erborinati», «Aromatizzati». Tra i premi speciali il «Miglior formaggio di montagna» e il prestigioso «Formaggio dell’anno».

Al termine della cerimonia, tutti i 34 formaggi finalisti saranno protagonisti di una degustazione a buffet aperta al pubblico. L’ingresso alla cerimonia e al buffet è disponibile al costo di 20 euro, con posti limitati. Prenotazioni sul sito www.italiancheeseawards.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Agricoltura
Servizi finanziari
Tempo libero
Gastronomia
Turismo
Arrigoni Battista
Latteria di Branzi
Caseificio Arrigoni Battista