Il bonus acqua potabile per migliorare la qualità: ecco cosa sapere

Le date

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche, che salgono a 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Per scaricare il modello con le relative istruzioni basta collegarsi al sito del fisco (www.agenziaentrate.gov.it) e seguire, dalla home page, il percorso: strumenti – modelli – elenco alfabetico modelli – bonus acqua potabile. La comunicazione delle spese andrà inoltrata alle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio 2024 in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata sempre del sito internet delle Entrate; una volta entrati nell’area riservata , seguire il percorso Servizi – Agevolazioni - Credito di imposta per il miglioramento dell’acqua potabile. Per la comunicazione sono disponibili, inoltre, i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.