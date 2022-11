Il commercio rallenta: lo shopping natalizio è il vero banco di prova

Anche se le cifre sono ancora in territorio positivo, il terziario bergamasco, e in particolare il commercio, guarda con una certa apprensione alla vera «prova del fuoco» delle prossime settimane. Con il calo del potere d’acquisto delle famiglie infatti, piegate dai salassi dei rincari dei prezzi e dal caro bollette, la reazione di fronte all’ormai prossimo shopping natalizio diventa una vera incognita, per capire se i consumi resteranno a galla, in media con i recenti fine anno, o subiranno una ritirata pericolosa.