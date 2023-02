Il voucher Inps raddoppia da cinque a diecimila euro

La legge di bilancio 2023 ha raddoppiato da cinque a diecimila euro l’importo complessivo massimo annuo che si può destinare ai voucher Inps del Libretto famiglia per pagare i compensi, ad esempio, di colf, badanti, babysitter e ripetizioni scolastiche. Restano immutati i limiti di compenso pari a 5mila euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. In buona sostanza, per fare un esempio, non si può destinare tutto l’importo massimo annuo (diecimila euro) ad un’unica persona (esempio la colf o la badante), in quanto ogni destinatario dei voucher può ricevere al massimo 2.500 euro all’anno dallo stesso datore di lavoro e comunque non può ricevere più di 5mila euro complessivi. Gli importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.