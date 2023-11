Imprese attente alle donne, premiate due bergamasche

Nello specifico la Eudia è stata premiata per la flessibilità lavorativa concessa ai 19 dipendenti, di cui 16 donne, gli spazi comuni disponibili per le pause pranzo, le iniziative di team building extra lavorative e il piccolo ambiente familiare attento alle esigenze di ciascuno. L’azienda di Isso opera nel settore della produzione tessile per marchi del lusso ed è attualmente gestita dalle sorelle Bellini che hanno ereditato l’attività dai genitori. Nell’ambito del Pnrr hanno avviato la costruzione di un nuovo stabilimento innovativo e eco.green con l’intento di internalizzare le fasi distinte di lavorazione e ampliare l’azienda.

Entrambe hanno presenziato al terzo evento conclusivo del premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, organizzato dal Gruppo bancario in collaborazione con Fondazione Marisa Bellisario, un momento di incontro e condivisione, arricchito dall’analisi dei dati, poco confortanti, sull’imprenditoria femminile presentati dalla direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. L’Italia, infatti, è all’ultimo posto tra i Paesi europei per tasso di attività femminile, ovvero il 56,4%, 13 punti in meno rispetto alla media UE27 (dati 2022). Se l’imprenditoria femminile italiana si allineasse al valore medio europeo il nostro Paese potrebbe registrare un incremento di 2,4 milioni di euro nella forza lavoro (+10%), con effetti positivi sulla crescita del Pil.