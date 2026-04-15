Imprese più innovative, aiuti fino a 50mila euro - Ecco cosa sapere
IL BANDO. Aggiornare le competenze degli addetti per essere più competitivi: per la formazione del personale stanziati 10 milioni di euro dalla Regione.
Contributi a fondo perduto fino a un massimo di 50mila euro per domanda: è quanto porta in dote la seconda edizione di «Competenze & Innovazione», il bando regionale che vuole sostenere progetti di potenziamento delle competenze delle imprese e degli imprenditori per favorire la transizione industriale e la sostenibilità delle aziende.
Gli obiettivi strategici delle imprese chiamate in causa devono: promuovere l’acquisizione di competenze complementari allo sviluppo degli investimenti in ricerca, innovazione, digitalizzazione; orientare e ri-orientare i profili dei lavoratori, con particolare riferimento alle fasce più giovani, verso le professionalità innovative richieste dal mercato del lavoro nell’ambito degli ecosistemi dell’innovazione di Regione Lombardia e lo sviluppo di nuove figure qualificate; sostenere la formazione di nuovi imprenditori e la trasformazione delle competenze imprenditoriali verso nuovi modelli di impresa.
Le proposte progettuali oggetto di domanda dovranno avere www.bandi.regione.lombardia.itLa percentuale del contributo concedibile è pari al 70% calcolato sulle singole voci di spesa. La domanda per accedere alla misura deve essere presentata (pena inammissibilità) esclusivamente sulla piattaforma online «Bandi e Servizi» (www.bandi.regione.lombardia.it) www.bandi.regione.lombardia.it; ma è bene portarsi avanti prima che finiscano i dieci milioni di euro messi sul tavolo. Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le micro, piccole e medie imprese (Pmi) che al momento della presentazione della domanda: siano regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese ove previsto; abbiano una sede operativa in Lombardia; le imprese non devono inoltre trovarsi in una delle procedure liquidatorie previste dal «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, nonché in liquidazione volontaria.
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