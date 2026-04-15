Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Mercoledì 15 Aprile 2026

Imprese più innovative, aiuti fino a 50mila euro - Ecco cosa sapere

IL BANDO. Aggiornare le competenze degli addetti per essere più competitivi: per la formazione del personale stanziati 10 milioni di euro dalla Regione.

Marco Conti
Marco Conti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Imprese più innovative, aiuti fino a 50mila euro - Ecco cosa sapere
Le domande vanno presentate online entro il 30 giugno 2027 sulla piattaforma «Bandi e Servizi»

Contributi a fondo perduto fino a un massimo di 50mila euro per domanda: è quanto porta in dote la seconda edizione di «Competenze & Innovazione», il bando regionale che vuole sostenere progetti di potenziamento delle competenze delle imprese e degli imprenditori per favorire la transizione industriale e la sostenibilità delle aziende.

Gli obiettivi strategici delle imprese chiamate in causa devono: promuovere l’acquisizione di competenze complementari allo sviluppo degli investimenti in ricerca, innovazione, digitalizzazione; orientare e ri-orientare i profili dei lavoratori, con particolare riferimento alle fasce più giovani, verso le professionalità innovative richieste dal mercato del lavoro nell’ambito degli ecosistemi dell’innovazione di Regione Lombardia e lo sviluppo di nuove figure qualificate; sostenere la formazione di nuovi imprenditori e la trasformazione delle competenze imprenditoriali verso nuovi modelli di impresa.

Le proposte progettuali oggetto di domanda dovranno avere www.bandi.regione.lombardia.itLa percentuale del contributo concedibile è pari al 70% calcolato sulle singole voci di spesa. La domanda per accedere alla misura deve essere presentata (pena inammissibilità) esclusivamente sulla piattaforma online «Bandi e Servizi» (www.bandi.regione.lombardia.it) www.bandi.regione.lombardia.it; ma è bene portarsi avanti prima che finiscano i dieci milioni di euro messi sul tavolo. Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le micro, piccole e medie imprese (Pmi) che al momento della presentazione della domanda: siano regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese ove previsto; abbiano una sede operativa in Lombardia; le imprese non devono inoltre trovarsi in una delle procedure liquidatorie previste dal «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, nonché in liquidazione volontaria.

Informazioni utili

Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio online della piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere una email a [email protected] o contattare il numero verde 800.131.151, attivo dal lunedì al sabato (escluso festivi) dalle 8 alle 20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Economia (generico)
Finanza (generico)
Servizi finanziari
Politica
politica interna
Marco Conti
regione lombardia