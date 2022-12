In Bergamasca distribuiti bonus per oltre 15 milioni

Tu chiamale, se vuoi, erogazioni. E l’aggettivo che segue - liberali - dice tutto. Cioè che si tratta di bonus distribuiti dalle aziende ai propri dipendenti senza un accordo sindacale. Una prassi inusuale, che ha cominciato a prendere piede in primavera, per poi conoscere un «boom» nella parte finale di questo 2022. La motivazione è quasi sempre la stessa: offrire un sostegno extra ai lavoratori per far fronte al carovita in un anno che ha visto lievitare il costo delle bollette e dei generi di prima necessità. Fatto sta che, grazie alla tempestiva comunicazione delle singole iniziative da parte delle aziende stesse ai media, facendo un calcolo sommario, nella nostra provincia l’ammontare complessivo di questi contributi supera i 15 milioni di euro e coinvolge oltre 17 mila addetti, tra operai e impiegati.