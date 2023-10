In Italia calano gli acquisti di case, mutui giù del 30%

La casa, tradizionale «bene rifugio» degli italiani, ha perso (un po’) di smalto nei primi sei mesi di quest’anno: le compravendite sono, infatti, complessivamente diminuite dell’8,7%, con punte negative del 9,6% a Roma, del 10,3% a Firenze e del 12,4% a Bari. E peggio ancora sono andati i mutui contratti per diventare proprietari delle sospirate «quattro mura», giacché, complice il quadro finanziario internazionale non sereno, sono calati di quasi il 30% (precisamente del 29,5%), segnale, questo, dell’effetto della salita dei tassi di interesse sui nostri connazionali, indotti a ricorrere maggiormente ai propri capitali, rispetto alle forme di finanziamento proposte dagli istituti di credito. È quel che emerge dai Dati statistici resi noti dal Consiglio nazionale del Notariato relativi alla prima parte del 2023, anno che, stimano gli stessi professionisti, dovrebbe concludersi con una discesa del mercato immobiliare in Italia del 10,5%.