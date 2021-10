In un anno recuperati quasi 7 mila posti Ma oltre la metà sono ancora precari

La lenta risalita dopo lo choc del Covid-19 prosegue anche per il mercato del lavoro. Salgono a quasi 7 mila i posti di lavoro «recuperati» a Bergamo da settembre 2020 allo scorso agosto anche se il ritmo di crescita dell’occupazione non ha ancora colmato il gap con il 2019.

Resta, è questo è un elemento che sta diventando purtroppo strutturale, il carattere precario del lavoro pur in un quadro che vede la provincia di bergamo con un tasso di disoccupazione fermo al 3%, il valore più basso degli ultimi cinque anni . Le assunzioni stabili sono infatti solo il 22,7%. Le stabilizzazioni, cioè le trasformazioni dal tempo determinato al tempo indeterminato, nei primi otto mesi dell’anno sono state, infatti, solo 5.654, molto al di sotto dei corrispondenti valori del 2019 (7.932) e del 2020 (6.661).

A segnalarlo il report mensile dell’Osservatorio della Provincia che evidenzia il proseguimento della striscia positiva , per il quarto mese consecutivo, dei flussi delle nuove assunzioni e delle cessazioni in provincia che hanno superato i livelli pre-Covid (anno 2019). Il saldo tra ingressi e uscite nel mese è, come sempre ad agosto, negativo per questioni tecniche 8cessazioni di rapporti di lavoro degli insegnati precari o degli stagionali di alcuni settori,) in misura minore rispetto agli stessi periodi del 2020 e del 2019. Da qu la stima di una crescita dell’occupazione dipendente complessiva in 12 mesi (settembre 2020- agosto 2021) di 6.691 posizioni, grazie al contributo di tutti i settori economici e , negli ultimi mesi, al ritrovato primato del terziario.