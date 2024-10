Inaugurata la «Metro Blu» di Milano: realizzata grazie alla Assolari Luigi di Valbrembo

È stata inaugurata oggi (sabato 12 ottobre) l’intera Linea 4 della metropolitana di Milano, conosciuta anche come la «Metro Blu», che collegherà, lungo un tracciato di circa 15 chilometri e 21 stazioni, l’aeroporto di Linate al quartiere Lorenteggio , attraversando la città da est a ovest. Tra i protagonisti di questa importante opera, che ha richiesto un investimento complessivo di circa 2 miliardi di euro, c’è Assolari Luigi & C. S.p.A., unica impresa di costruzioni bergamasca impegnata nel cantiere e che sarà presente alla giornata di festa, indetta dal comune di Milano, con l’amministratore delegato Marco Mazzoleni.

Assolari Luigi & C. S.p.A ha contribuito in maniera significativa alla realizzazione della linea blu, firmando contratti per un valore di quasi 30 milioni di euro , a partire dal 2016. L’impresa ha svolto un ruolo di primo piano occupandosi delle urbanizzazioni, delle finiture e delle sistemazioni superficiali di 35 tra manufatti e stazioni sulle complessive 50 strutture previste dall’intero progetto milanese. Tra le quali la tratta completa denominata «Expo» fino alla stazione Forlanini, l’intera tratta est fino a San Babila, e gran parte della tratta Ovest fino al centro. Con la grande area di deposito dei mezzi di quasi 40.000mq interamente urbanizzata dall’impresa di Valbrembo. Oltre alla linea 4 la Assolari ha partecipato, nel 2015, alla costruzione della linea 5, realizzata per l’Expo, specializzandosi nel settore.

Già presenti nei lavori alla Metro 5

Il percorso di Assolari nel settore delle infrastrutture metropolitane è iniziato quindi nel 2015 con i lavori per la Metro 5, realizzati in tempi record. Questo successo ha portato alla partecipazione dell’azienda anche nei cantieri della Linea 4, dove ha impiegato tra i 30 e i 40 dipendenti. «Lavorare in un contesto urbano come Milano è complesso, specialmente quando si opera nel centro storico, dove gli imprevisti sono frequenti e occorre saperli gestire con flessibilità. Ringrazio di cuore tutte le maestranze per l’impegno e i sacrifici di questi anni», ha aggiunto Mazzoleni.