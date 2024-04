«Industria Felix», premio all’eccellenza dei Cerea

Mercoledì 10 aprile a Milano, saranno infatti premiate le 44 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Lombardia. Il riconoscimento, organizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved, Università Luis, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, vede evidenziata per Bergamo, una delle «capitali» della cucina italiana: accanto alla qualità in cucina, Da Vittorio ha infatti saputo abbinare numeri da grande impresa, risultando da anni al primo posto per fatturato tra le imprese della ristorazione, aprendo locali anch’essi stellati, da St. Moritz a Shanghai con 800 dipendenti complessivi, compresi quelli di Vicook Srl che si occupa di catering, ristorazione aziendale e collettiva.