Industriali e Caritas, la sfida: un lavoro per chi oggi è ai margini

Formazione, corsi d’italiano e di guida per rimuovere le cause alla ricerca di un’occupazione. Scaglia: modello utile a recuperare anche i giovani neet.

Le aziende cercano personale, eppure c’è chi non riesce a trovare lavoro. E non si tratta della difficoltà a far incontrare domanda e offerta, ma di fasce di popolazione messe ai margini dalla pandemia. Così Confindustria Bergamo e l’associazione Diakonia della Caritas diocesana bergamasca hanno ideato il progetto #Focus: Formazione Occupazione Sviluppo, un modello innovativo di riqualificazione professionale.

«Vogliamo andare alla radice dei problemi, capire le cause di non occupabilità e rimuoverle - ha sottolineato il presidente di Confindustria Bergamo Stefano Scaglia illustrando l’iniziativa ieri nella sede dell’associazione al Km Rosso - per dare una risposta efficace alle richieste delle imprese, ma anche un concreto segnale di attenzione al territorio e alle persone in difficoltà».