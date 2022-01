Infortuni sul lavoro in Bergamasca, crescono le denunce. Nel 2021 sono 18 i decessi

Sono stati diffusi dell’Inail nazionale i dati aggiornati sulle denunce di infortunio sul lavoro presentate nei primi undici mesi del 2021. In Lombardia gli eventi denunciati in questo arco di tempo sono stati 92.969. Nel 2020 si era toccata quota 100.264 e nel 2019 il dato era ancora più elevato (110.152).

In provincia di Bergamo la tendenza è diversa: da gennaio a novembre 2021 sono state 10.795 le denunce di infortunio, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (quando erano state 10.589, + 1,91%. Nel 2019 erano state 12.872). Nei mesi presi in esame, lo scorso anno in media si è assistito a 32 eventi infortunistici al giorno, da quello più banale a quelli più gravi, fino ai mortali.