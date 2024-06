Intesa, estesi ad altre 19 filiali lavoro agile e settimana corta

Le filiali che aderiscono alla sperimentazione

Per quanto riguarda la settimana corta, la sperimentazione in Bergamasca è stata allargata a cinque filiali di grandi dimensioni: le filiali Imprese di via Camozzi a Bergamo, via Dante a Seriate e via Verdi a Dalmine, oltre che le filiali di via Camozzi e piazza Vittorio Veneto in città. A livello nazionale inizialmente coinvolgeva 40 (grandi) filiali e da luglio saranno circa 270. L’unica filale di medie dimensioni interessata dall’accordo fresco di firma è quella di Romano di Lombardia (in piazza Giuseppe Longhi). Mentre il personale delle filiali di piccole dimensioni può usufruire della settimana corta utilizzando come giorno di riposo il giorno di chiusura della filiale (compreso tra martedì e giovedì). Sono tre le filiali orobiche a cui è stata estesa questa possibilità: la filiale retail e il distaccamento Exclusive di via Bergamo a Canonica d’Adda (il giorno di chiusura in entrambi i casi è il mercoledì) e la filiale retail in via Rocca a Cologno al Serio (il giorno di chiusura è il giovedì).