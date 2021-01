Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e Bper Ecco la rivoluzione sul podio delle filiali

Con il 2021 cambia la geografia bancaria. Gli sportelli totali in provincia sono calati del 30% in 10 anni. Non ce n’è nemmeno uno nel 25% dei comuni orobici.

La «rivoluzione» si è innescata nel 2020 e si vedrà nel concreto quest’anno. La geografia delle banche muterà significativamente in Bergamasca, con un ricambio delle insegne che sarà ad alto impatto. Lo racconta la fotografia dei numeri, quelli ricapitolati dalla Banca d’Italia, ma la premessa, naturalmente, è nel riepilogo delle puntate precedenti: dopo l’acquisizione di Ubi da parte di Intesa Sanpaolo, anche Bper è entrata in modo importante nella partita proiettando una presenza decisiva sul territorio orobico, perché l’istituto con sede a Modena ha rilevato, complessivamente, 77 filiali da Ubi e 7 da Intesa.

Guardando alla capillarità delle banche in Bergamasca, il 2020 s’è chiuso – secondo i dati di Palazzo Koch – con Ubi operativa in 132 filiali, la più presente nella nostra provincia, seguita dalle 92 filiali di Banco Bpm e dalle 69 di Intesa Sanpaolo; più staccate, la classifica elenca poi Unicredit con 31 filiali, la Banca Popolare di Sondrio con 28, la Bcc Bergamasca e Orobica con 27 così come la Cassa rurale di Treviglio, quindi la Bcc dell’Oglio e del Serio con 21. Altri 39 gruppi evidenziano una presenza al di sotto delle 20 filiali; 23 società si limitano a una singola sede. Sono 48, in totale, i gruppi presenti in Bergamasca.