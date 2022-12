Italcementi, arriva il bonus di mille euro per i dipendenti

Un bonus straordinario ai dipendenti per fare fronte al caro-bollette: anche Italcementi ha deciso di erogare il contributo per sostenere i propri lavoratori in questo periodo di aumento dei prezzi di luce e gas . Il 20 dicembre – unitamente alla tredicesima mensilità – sarà erogato un bonus straordinario a favore di tutti i dipendenti in forza, con i seguenti valori: 1.000 euro per i dipendenti con retribuzione annua lorda non superiore a 35.000 euro: 800 euro per i dipendenti con retribuzione annua lorda superiore a 35.000 euro e non superiore a 50.000 euro; 500 euro per i dipendenti con retribuzione annua lorda superiore a 50.000 euro.