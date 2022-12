La «3B Latte» di Brignano entra nel gruppo Auricchio

La 3B Latte di Brignano Gera d’Adda, marchio d’eccellenza Italiana della produzione artigianale di formaggi, entra a far parte del Gruppo Gennaro Auricchio di origini campane: ciò significherà per l’azienda casearia bergamasca maggiori investimenti per l’efficientamento della capacità produttiva, lo sviluppo di nuove linee di prodotto e l’internazionalizzazione della distribuzione in nuovi mercati dove ancora non conoscono i suoi formaggi tipici a base di latte di capra, bufala e vaccino (tra cui il rinomato e pluripremiato Camembert di Bufala).