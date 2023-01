La «fame» di lavoro del turismo alla ricerca di cuochi e camerieri - Il grafico

Cuochi, camerieri e addetti al turismo, sono loro le figure professionali più ricercate in Bergamasca in questo inizio anno secondo i dati trimestrali del bollettino Excelsior di Unioncamere. In generale la nostra provincia cercherà nuovi addetti per oltre 26.500 ingressi, per il 57% impiegati nel settore dei servizi, mentre il 43% dovrà soddisfare le necessità soprattutto delle piccole imprese. E se proprio l’industria frena in termini di richiesta di operai specializzati dopo aver trainato il 2021 delle assunzioni, ora sono commercio e turismo a ricercare figure professionali nel segno di una ripresa che, come pronosticato dagli esperti, dopo le difficoltà delle misure per il contrasto alla pandemia, registra ora il suo picco.