La Fiera delle valvole cresce, una settimana di appuntamenti

Il 15 e il 16 maggio del 2024 Bergamo ospiterà la quinta edizione di Ivs - Industrial Valve Summit, il più importante evento internazionale dedicato alle tecnologie delle valvole industriali e alle soluzioni di flow control, promosso da Confindustria Bergamo e Promoberg. Ma più che di due giorni, si può parlare di una «settimana delle valvole» con convegni, incontri e momenti di confronto con i protagonisti internazionali della filiera, per mettere a sistema competenze e risorse.

Sede strategica

La Fiera di Bergamo, sede strategica sullo scacchiere della mobilità e polo attrattivo per gli espositori con l’aeroporto, la ferrovia e l’autostrada a pochi chilometri, offrirà un’occasione di incontro in un settore dove è proprio la provincia bergamasca a rivestire un ruolo cardine, con 100 imprese attive nella filiera delle valvole e un distretto industriale che entro un raggio di 100 chilometri dalla provincia genera oltre il 90% della produzione nazionale.

I numeri

I dati del 2023 dell’Osservatorio Ivs –Prometeia «The Oil&Gas Valve Industry in Italy», realizzato con il contributo dell’ufficio studi di Confindustria Bergamo, fotografano un settore che mantiene una posizione di punta nel manifatturiero italiano, con oltre 210 imprese, 9.300 addetti e 2,7 miliardi di euro di fatturato. I due terzi della produzione italiana di valvole (65,5%) sono realizzati in Lombardia e le 100 imprese bergamasche nella filiera consentono alla sua industria di contribuire da protagonista - con 1,4 miliardi e quasi 5mila addetti - ai traguardi di una delle regioni a più alta vocazione manifatturiera. Nel settore delle valvole si registrano segnali di ripresa dopo la fase acuta della pandemia: nel 2022 l’export è cresciuto del 16% sul 2021, dati incoraggianti se si considera che nel 2021 le imprese italiane del comparto stavano ancora colmando il divario con i livelli pre-pandemici, con un valore della produzione in calo del 18% rispetto al 2019.