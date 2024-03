L’allarme della Cisl: «C’è chi attende fino a 7 anni le liquidazioni nel pubblico»

«La normativa attualmente in vigore – spiega la Fnp-Cisl di Bergamo – prevede che la corresponsione della liquidazione ai pubblici dipendenti debba avvenire fra il 13° e il 15° mese nei casi di pensionamento d’ufficio o di vecchiaia, fra il 25° e il 27° mese in caso di pensione anticipata, fra 90 e 120 giorni in caso di cessazione per inabilità o decesso, con eccezioni relative ai casi di cumulo e Quota 100-102-103», ma in molti casi le tempistiche slittano: secondo le stime della Cisl, sarebbero quasi un migliaio i bergamaschi in questo limbo. Così la Fnp Cisl ha predisposto un modulo di diffida per l’Inps: «L’Inps – prosegue il sindacato – a sua volta avrà a disposizione 90 giorni per sanare la sua posizione nei confronti dell’ex dipendente pubblico. Trascorsi anche i termini della diffida si apre una vertenza legale in sede giudiziaria». «Stanchi dell’intollerabile attesa che i pensionati del pubblico devono sopportare – spiega Giacomo Meloni, segretario generale Fnp-Cisl Bergamo -, abbiamo deciso di avviare questa campagna: è un atto dovuto nei confronti delle persone che da tempo attendono il dovuto». .