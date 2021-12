Lallio, alla Chryso seimila ore senza infortuni sul lavoro

Seimila giorni senza infortuni che comportino assenze del lavoro: è il traguardo recentemente raggiunto e superato, presso il proprio stabilimento di Lallio (in via della Madonna), da Chryso Italia, azienda leader nell’ambito della chimica applicata alle costruzioni.

«È significativo avere sul nostro territorio una realtà imprenditoriale che vanta questo primato virtuoso - ha commentato Sara Peruzzini, sindaco di Lallio -. Quando si parla di incidenti o morti sul lavoro, si sottintende spesso una sorta di fatalità, mentre è imprescindibile creare, come ha fatto Chryso, uno spazio di formazione, gestione e preparazione affinché non si verifichino questi episodi. La sicurezza sul lavoro deve essere un impegno civile ed etico dal quale nessuna impresa, grande o piccola che sia, può esimersi. Spero che esempi come quello di Chryso possano diventare, in futuro, la normalità e non un’eccezione».