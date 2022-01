Le misure al debutto: nuove fasce Irpef e detrazioni lavoro

Sono tante le novità introdotte con il nuovo anno in materia di lavoro, sia per le aziende che per i lavoratori, soprattutto dalla Legge di bilancio. Si va dalla riforma degli ammortizzatori sociali (che ha esteso la platea a tutti i lavoratori) alla nuova quota pensionistica 102, dalla riduzione delle aliquote contributive per lavoratori che non superano una certa soglia di reddito e per le lavoratrici madri quando rientrano al lavoro dopo la maternità al congedo di paternità che è stato reso strutturale, dalle modifiche in materia di Naspi agli incentivi per l’apprendistato duale (quello studio-lavoro).

Ma a cambiare radicalmente sono, in particolare due misure: la rimodulazione delle aliquote Irpef per scaglioni di reddito, accompagnate dalla revisione delle detrazioni per il lavoro dipendente e l’introduzione dell’assegno unico universale, che va a sostituire le detrazioni per i figli a carico, gli assegni familiari e altre misure di sostegno alle famiglie con figli.