Lombardia frenata dalla pandemia, il rapporto Bankitalia: «Ripresa debole»

Nel 2020 produzione industriale in calo del 9,4%. Occupazione: persi 77 mila posti. Peggiorate le condizioni economiche delle aziende.

Nel 2020 la pandemia ha frenato bruscamente la locomotiva d’Italia. Il rapporto annuale «L’economia della Lombardia», redatto dalla sede milanese di Banca d’Italia, fotografa le forti ripercussioni che Covid-19 ha avuto sul sistema produttivo e sulla domanda aggregata dell’economia lombarda. Secondo le stime di Prometeia il Pil regionale è diminuito del 9,4%, in misura leggermente più alta rispetto alla media nazionale. L’indicatore Regiocoin-Lombardia mostra che il forte calo è avvenuto nel secondo trimestre del 2020 a causa degli effetti recessivi della pandemia e delle misure adottate per contrastarne la diffusione. Dopo una sostenuta ripresa manifestatasi nel terzo trimestre, nell’autunno 2020, a seguito della nuova ondata di contagi, l’attività economica è tornata a flettere ed è rimasta debole anche nel primo trimestre del 2021. «Dai dati raccolti – commenta Paola Rossi, responsabile Divisione analisi e ricerca di Bankitalia Milano – vediamo che nei primi tre mesi dell’anno l’attività è rimasta su livelli analoghi all’ultimo trimestre 2020, che aveva segnato un -2,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. Analizzando la struttura produttiva lombarda potremmo dire che le imprese con più di 200 addetti sono tornate in buon numero ai livelli di attività pre Covid. Quelle invece più piccole stanno recuperando molto lentamente».