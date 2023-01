Macchinari per il food: «Rotta su Emirati Arabi»

Emirati Arabi. È questo il mercato su cui dovrebbero puntare le aziende produttrici di macchinari per il food service per il loro business. In particolare il business in quest’area del mondo è particolarmente consigliato per quanto riguarda la vendita di macchine da caffè, sistemi per la produzione del gelato artigianale e macchinari per pasticceria e cioccolateria. La segnalazione, rivolta soprattutto alle 25 imprese bergamasche del settore che saranno presenti, a partire da domani a Sigep– The Dolce World Expo, la più importante fiera di riferimento in programma a Rimini, arriva da un’altra bergamasca: MatchPlat, realtà specializzata in analisi di mercato, condotte attraverso algoritmi di intelligenza artificiale.