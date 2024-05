Mascio è in crescita e cerca 50 nuovi autisti

Il gruppo Mascio, attivo principalmente nell’autotrasporto conto terzi per l’edilizia civile, dichiara di essere in crescita «ormai da diversi anni» e anche l’anno scorso ha registrato un aumento dei ricavi (più 13%), che hanno raggiunto circa 31 milioni di euro. Da qui la decisione di assumere altri dipendenti, da affiancare ai circa 250 attuali.

L’azienda bergamasca è alla ricerca di 50 autisti per le sedi di Mornico al Serio e Predosa, in provincia di Alessandria. I candidati devono essere in possesso di patente C o Ce, carta del conducente Cqc e tessera tachigrafica. La società offre un contratto a tempo indeterminato con livello di inquadramento B3 del contratto nazionale Logistica e trasporti (la paga base è di 1.840,37 euro lordi, a cui, poi, vanno aggiunte le indennità di trasferta ed eventuali straordinari). Per informazioni è possibile inviare il curriculum vitae all’indirizzo [email protected] oppure telefonare al numero 0354428761.