Meccanici, aumento di 137 euro in attesa del rinnovo del contratto

Buone notizie per la busta paga dei lavoratori metalmeccanici: con il consuntivo Istat sull’inflazione misurata dall’indice Ipca al netto degli energetici 2023 si procederà infatti a un aumento dei minimi tabellari del 6,9%: ciò significa un aumento pari a 137,52 euro già nella busta paga di giugno. Lo rilevano Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, in base a quanto previsto dall’ultimo contratto nazionale del febbraio 2021 sottoscritto con Federmeccanica-Assistal. L’aumento scatta in automatico sulla base della clausola di salvaguardia prevista nel contratto, mentre sta per ripartire la trattativa per il rinnovo 2024-2027.