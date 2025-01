Meeting Adecco a ChorusLife, il «conduttore» sarà Amadeus

Il Gruppo Adecco quest’anno ha scelto Bergamo come sede della convention annuale nazionale. Il meeting, in programma venerdì 31 gennaio, si svolgerà nell’Arena di ChorusLife, il primo smart district italiano realizzato da Costim e pensato e voluto dalla famiglia Bosatelli da poco inaugurato . Nel corso dell’evento (gestito dall’agenzia Piano B), che rappresenta il primo appuntamento privato ospitato nella nuova location da 6.500 posti, oltre a fare il punto sui traguardi raggiunti in Italia dalla società svizzera , verranno presentati gli obiettivi per il 2025. Con la conduzione di Amadeus, la giornata si articolerà in quattro momenti salienti, che vedranno relatori e ospiti illustri alternarsi sul palco.

Il concept «It’s Time»

«Ogni intervento - si legge in una nota - sarà guidato dal concept «It’s Time», un fil-rouge che inviterà a celebrare i successi del passato e tracciare la rotta futura dell’azienda: It’s Time To Inspire, It’s Time To Lead, It’s Time To Grow, It’s Time To Fly High Together».

. Oggi sono i 14 le filiali di Adecco nella Bergamasca - la prima è stata aperta 26 anni fa a Romano di Lombardia - , che occupano 80 dipendenti e gestiscono una banca dati di oltre 70mila persone. Nella stessa giornata, inoltre, il networking con alcune delle aziende bergamasche con cui il gruppo collabora. Oggi sono i 14 le filiali di Adecco nella Bergamasca - la prima è stata aperta 26 anni fa a Romano di Lombardia - , che occupano 80 dipendenti e gestiscono una banca dati di oltre 70mila persone.