Mercato libero dell’energia, online il sito per rientrare nel servizio di maggior tutela entro il 30 giugno

I clienti domestici elettrici che si trovano nel mercato libero hanno il diritto di rientrare nel servizio di maggior tutela fino al 30 giugno 2024.

Arera ha realizzato un motore di ricerca che permette di trovare il fornitore. I clienti che si trovano nel mercato libero potrebbero quindi voler ritornare nel servizio di Maggior Tutela. L’Autorità per energia, reti e ambiente (Arera) ha infatti reso disponibile sul proprio sito un motore di ricerca per trovare in modo facile e veloce i riferimenti del fornitore a cui chiedere il passaggio dal mercato libero al mercato tutelato dell’elettricità con il link che contiene le istruzioni per il rientro dal mercato libero al tutelato .

Oltre all’utilizzo delle pagine web dell’Autorità, è sempre possibile richiedere informazioni telefonicamente, utilizzando il numero verde gratuito dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente di Arera: 800 166 654. Basta inserire il nome del Comune e si troverà il fornitore cui chiedere il rientro in maggior tutela per l’elettricità.

Dal 1° luglio i clienti domestici serviti in Maggior tutela passeranno automaticamente nel Servizio a Tutele Graduali e i clienti domestici vulnerabili continueranno ad essere serviti in Maggior tutela anche dopo tale scadenza. «Considerato che, secondo le stime di Arera, nel 2024 il mercato libero costerà il 15,15% in più rispetto al Servizio di maggior tutela, pari a una stangata di 135 euro, è bene che la procedura per rientrare nella tutela sia semplificata e facilitata», dice Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo.

Il Servizio a tutele graduali è il servizio predisposto dall’Autorità dell’energia per accompagnare il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica. Rientrano automaticamente nel Servizio a Tutele Graduali, senza alcuna interruzione nell’erogazione della fornitura di energia elettrica, tutti i clienti che non hanno un venditore sul mercato libero.

Il Servizio a Tutele Graduali viene erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali. Ogni area territoriale è servita da un solo fornitore, il quale può anche servire più aree contemporaneamente. Le condizioni economiche del servizio a tutela graduali varranno dal 1° luglio 2024 fino al 31 marzo 2027.

I clienti domestici vulnerabili nell’elettricità sono coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni: in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus); versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni); sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92; hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi; hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa; hanno un’età superiore ai 75 anni.