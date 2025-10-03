Merlot e Cabernet, a Bergamo il meglio dei vini dal mondo

In scena oltre 300 campioni di vino

Professionisti del settore, tecnici, produttori, sommelier, giornalisti, professori e web content creator ogni anno tornano a Bergamo per assaggiare vini Merlot e Cabernet prodotti ai 4 angoli del globo

Per l’edizione 2025 sono attesi oltre 300 campioni di vino, provenienti da tutto il mondo, persino da Giappone e Australia. Da segnalare la presenza di decine di etichette serbe, ma anche da Montenegro e Grecia, nazioni che risultano in crescita per quanto concerne la viticoltura. «Si tratta di un concorso unico nel suo genere, non solo per lo spunto del suo nome, nato oltre 20 anni fa quando ancora nessuno parlava di emozioni del vino, grazie ad un format coinvolgente, sempre nuovo e diverso, ma anche, e soprattutto, perché a fare Emozioni dal Mondo sono le persone che lo animano – fa presente l’ideatore della manifestazione, Sergio Cantoni -. Professionisti del settore, tecnici, produttori, sommelier, giornalisti, professori e web content creator ogni anno tornano a Bergamo per assaggiare vini Merlot e Cabernet prodotti ai 4 angoli del globo, per scoprire qualcosa di nuovo sul territorio bergamasco, che non fallisce mai di stupirli, permettendo a tutti di incontrarsi e confrontarsi». Emozioni dal Mondo è anche il concorso internazionale con il più alto rapporto tra il numero dei campioni in degustazione e i giudici degustatori, con oltre il 50% di presenze tecniche e internazionali, con uno scambio tra le realtà enologiche più importanti di tutto il mondo.