Metalmeccanici, aumenti più alti del previsto: a giugno incremento medio di 123 euro

A giugno aumento in busta paga superiore alle attese per i lavoratori metalmeccanici, 1,6 milioni in Italia, circa 75mila in Bergamasca. Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno infatti definito l’entità della terza tranche prevista dal contratto nazionale firmato il 5 febbraio 2021: l’incremento sui minimi sarà pari a 123,40 euro medi mensili (livello CI), invece dei 27 euro stabiliti al momento della stipula del contratto nazionale, 96,40 euro in più, sottolineano i sindacati delle tute blu. L’entità degli incrementi sarà formalizzata lunedì 12 giugno nell’incontro previsto tra le parti.