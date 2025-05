Nel 2024 spediti 153 milioni dalla Bergamasca all’estero

Ammontano a 8,3 miliardi i risparmi che i cittadini di origine straniera hanno inviato nel 2024 nei Paesi d’origine, una somma ufficiale che non comprende i flussi «invisibili», stimati, secondo un modello della Banca d’Italia, tra 1,2 e 3,7 miliardi di euro (pari al 15-45% del valore ufficiale). Quindi ammonterebbe tra 9,5 e 12 miliardi il volume complessivo delle rimesse. I dati elaborati dalla Fondazione Leone Moressa evidenziano che oltre un quinto delle rimesse parte dalla Lombardia (1,8 miliardi); la seconda regione è il Lazio con 1,3 miliardi.

Le rimesse «invisibili»

Tra le province lombarde Bergamo si colloca in terza posizione (dietro a Milano e Brescia), mentre è 12esima a livello nazionale con 153 milioni di euro inviati nel 2024, pari all’8,4% del flusso regionale, registrando un aumento del 30,7% rispetto al 2014, e un decremento del 5,6% rispetto al 2023. A livello di province, Roma supera il miliardo di euro inviato nel 2024; segue Milano, con 911 milioni; quasi un quarto di tutte le rimesse italiane parte da queste due città; seguono Napoli e Torino, rispettivamente con 424 e 266 milioni. In generale le rimesse sono aumentate tra il 2017 al 2021, anno in cui a causa del Covid le rimesse informali sono state ridotte per le limitazioni della mobilità. Infatti, le rimesse cosiddette invisibili, sono quelle che avvengono sotto forma di denaro contante affidato a viaggiatori o persone di fiducia o altre modalità «artigianali» non registrabili dalle rilevazioni ufficiali. Il modello di stima della Banca d’Italia, che quantifica queste somme non ufficiali, si basa sull’evidenza che le rimesse verso i Paesi più vicini sono mediamente inferiori rispetto a quelle verso i Paesi lontani.

Bangladesh al primo posto

Un elemento interessante riguarda i Paesi di invio, che nel 2024 vede il Bangladesh come prima destinazione con 1,4 miliardi di euro, pari al 16,9% del totale; seguono Pakistan e Marocco, rispettivamente con 600 e 575 milioni, poi Filippine, Georgia, India, Romania, Perù, Sri Lanka, Senegal. I primi tre Paesi registrano una tendenza positiva negli ultimi dieci anni, mentre la Cina scompare dai primi 20 Paesi, con soli 4 milioni di euro a fronte di una popolazione di oltre 300mila residenti; ricordiamo che fino al 2013 la Cina era la prima destinazione delle rimesse, con picchi di oltre 3 miliardi inviati nel 2011 e 2012. Secondo la Banca d’Italia, l’aumento di alcuni Paesi negli ultimi 10 anni dipende in parte da una recente modifica regolamentare nel comparto degli istituti di pagamento che ha esteso, a partire dal 2018, l’obbligo di segnalazione a nuove categorie di operatori di money transfer che solo in parte aderivano alla segnalazione dei flussi su base volontaria; dal momento che alcuni tra i maggiori intermediari di nuova inclusione sono specializzati nel trasferimento di denaro verso paesi specifici (Bangladesh, Filippine e Pakistan), l’aumento è particolarmente marcato nei flussi relativi a tali paesi.

Le somme inviate

Un altro dato significativo riguarda la somma media che ogni cittadino invia ogni mese nel Paese d’origine: si tratta di 131 euro. Ma la cifra si discosta dalla media per i cittadini del Bangladesh con 604 euro mensili pro-capite, anche Pakistan e Filippine registrano valori superiori a 300 euro mensili pro-capite, mentre sotto la media sono i cittadini dei paesi più vicini dell’est Europa e Nord Africa, per i quali si ipotizza che contribuiscano i flussi «invisibili». Per il calcolo dei valori pro-capite, si parte dall’ipotesi che i flussi verso un determinato Paese siano riconducibili ai migranti provenienti da quel Paese, anche se i dati si limitano a certificare il Paese di destinazione e non la nazionalità del mittente. Il pro-capite è pertanto il rapporto tra i flussi verso un determinato Paese e la popolazione immigrata in Italia con cittadinanza di quello stesso Paese (vengono considerati tutti i residenti, indipendentemente da età, genere, situazione occupazionale).

Sviluppo sostenibile

La Fondazione Moressa mette in evidenza che le rimesse sono «uno degli strumenti attraverso cui i migranti sostengono i mezzi di sussistenza, rafforzano le economie e contribuiscono direttamente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdg) dei propri Paesi. I dati evidenziano una forte diversità tra i diversi Paesi di destinazione, con una vitalità maggiore tra le comunità asiatiche».