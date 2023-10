Novem Car, incentivo all’esodo portato fino a 37mila euro. Entro aprile saranno licenziati tutti i 96 dipendenti

Lo scorso 14 settembre la direzione di Novem aveva annunciato l’intenzione di cessare l’attività. Da quella data, in totale, sono state svolte 28 ore di sciopero. Il 2 ottobre era stata, poi, aperta ufficialmente la procedura di mobilità per tutti i 96 lavoratori in organico , che saranno licenziati per la maggior parte a dicembre, gli ultimi ad aprile.

«È stata raggiunta una bozza di accordo che prevede un piano di incentivazione economico all’esodo che ammonta a 35mila euro lordi per tutti i lavoratori (dunque sia part-time che full time)» hanno spiegato, al termine dell’incontro, Luciana Fratus di Fillea Cgil e Massimo Lamera di Filca Cisl di Bergamo, con i delegati Rsu. «L’incentivo all’esodo sarà però ridotto a un terzo (11.700 euro) per coloro che lavorano in azienda da meno di 4 anni e per chi maturerà i requisiti della pensione entro il periodo di Naspi (indennità di disoccupazione). Viene poi messo a disposizione un servizio di supporto alla ricollocazione mediante agenzie per il lavoro del costo di 2.000 euro. Per chi non fosse interessato a questo percorso, i 2.000 euro verranno versati in aggiunta all’incentivo all’esodo» precisano i due sindacalisti.