Novem a rischio chiusura, ancora due giorni di sciopero

Dopo la prima mobilitazione di lunedì scorso, in queste ore fra i lavoratori della Novem Car Interior Design di Bagnatica va definendosi il calendario dei prossimi scioperi e delle iniziative contro la chiusura dell’azienda, annunciata per fine anno. A perdere il posto saranno tutti i 97 dipendenti in organico.

I delegati delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di Fillea-Cgil e Filca-Cisl hanno proclamato un nuovo sciopero per giovedì 21 settembre, nelle prime quattro ore di ciascun turno, con un presidio dalle 7.30 alle 10 e dalle 14 alle 16 all’ingresso principale di via delle Groane 10 a Bagnatica.

Poi una terza astensione dal lavoro è prevista per lunedì 25 settembre, sempre di quattro ore, con i cancelli dell’azienda presidiati nei medesimi orari. Come già annunciato, mercoledì 27, giorno del nuovo confronto con la direzione, lo sciopero sarà invece di 8 ore con presidio dalle 7.30 in poi a sostegno della trattativa.

«Nel confronto che riprenderà il 27 settembre torneremo a chiedere che si ricorra a un periodo di ammortizzazione sociale, per attutire quanto possibile l’impatto della chiusura e per accompagnare i lavoratori nella ricerca di una nuova occupazione» hanno dichiarato Luciana Fratus della Fillea Cgil e Massimo Lamera di Filca Cisl di Bergamo. «Insisteremo sulla cassa integrazione, a proposito della quale la direzione di Novem ha mostrato forte resistenza nell’incontro di lunedì scorso. Chiediamo anche un piano di ricollocazione contestuale all’ammortizzatore, che aiuti soprattutto i più fragili. Poi un incentivo all’esodo dignitoso, da rimodulare in base all’anzianità dei lavoratori. Riteniamo la proposta economica avanzata dall’azienda non accettabile, senza il supporto della cassa integrazione. Nel frattempo, abbiamo informato dei dettagli della vertenza sia i consiglieri regionali che i parlamentari bergamaschi per tenere alta l’attenzione e per analizzare tutte le vie possibili da percorrere per attutire l’impatto occupazionale della crisi» concludono Fratus e Lamera.