Offerte di lavoro a Bergamo: si cercano cablatori, commessi in libreria e manovali

Cablatori, commessi in libreria e manovali: è stato pubblicato il nuovo bollettino con tutte le offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego della Provincia. Ogni offerta (la si può vedere cliccando qui) riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro .

Segnaliamo anche che McDonald’s cerca 18 nuovi candidati per i suoi ristoranti di Busnago, Brembate, Trezzo sull’Adda. Martedì 12 novembre, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui al McDonald’s di Trezzo in via Cavour snc, dalle 15 alle 18. Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura entro venerdì 8 novembre sul sito mcdonalds.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte .