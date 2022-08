Opere pubbliche, Ance: «I prezzari siano allineati al mercato»

Così, non si poteva continuare. Aumenta il costo delle minestre liofilizzate, figuriamoci quello dei materiali da costruzione e Regione Lombardia, come promesso, ha aggiornato il Prezzario delle opere pubbliche - fermo a gennaio - strumento fondamentale per redigere un preventivo dei lavori, in particolare a fronte di una gara d’appalto. È stata chiamata edizione infrannuale: è entrata in vigore lunedì e sarà valida fino al 31 dicembre di quest’anno, ma potrà comunque fare da riferimento fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara approvati entro questa data.