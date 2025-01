Orio «vede» la Mongolia, primo volo diretto a Ulan Bator

Si attende nei prossimi giorni la firma del ministro degli Esteri Antonio Tajani sul protocollo che darà il via libera del governo al Memorandum di Intesa tra Italia e Mongolia per una partnership che porterà a Bergamo – forse già entro la prima parte dell’anno – il primo volo diretto dall’Italia per la capitale dello Stato dell’Asia orientale .

Scalo orobico e Oriente

Il volo da Orio al Serio a Ulan Bator sarà operato dalla compagnia di bandiera Miat Mongolian Airlines e aprirà la strada a collegamenti diretti tra Italia e Mongolia, confermando la centralità dello scalo bergamasco nella creazione di relazioni istituzionali e imprenditoriali. Una meta strategica, viste le prospettive di crescita della Mongolia; sono diverse le imprese, anche orobiche, che già intessono scambi commerciali con il Paese asiatico o che, negli ultimi anni, hanno scelto di portare lì parte della propria attività. Dopo le tratte per Emirati Arabi e Turchia , il volo per la capitale della Mongolia rafforzerà dunque ulteriormente i rapporti dello scalo orobico con l’Oriente .

«Si tratta di un collegamento importante che istituisce un’interlocuzione con un Paese che ha un’economia che molti imprenditori lombardi già intercettano – dice l’onorevole Alessandro Sorte, segretario regionale di Forza Italia –. È il frutto del buon lavoro della Farnesina per intensificare questi collegamenti che vanno a beneficio della nostra economia». Soddisfazione è stata espressa anche dall’onorevole della Lega Rebecca Frassini: «È un grande risultato ottenuto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini – dice – che apre una nuova rotta economica per le aziende italiane. Si tratta di un’importante opportunità sia per lo scambio di merci che per i passeggeri».