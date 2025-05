Panettieri, l’invito di Aspan ai giovani: «Meno lavoro notturno, più attrattivo»

«Dobbiamo svecchiare il mestiere del panificatore e renderlo attrattivo per giovani e donne, a patto cambiando l’organizzazione del lavoro in funzione dei nuovi stili di vita della clientela. Lavorare di notte per sfornare il pane all’alba ha ancora senso, quando il pasto principale è ormai la cena?». E’ questo il messaggio lanciato durante l’80ª assemblea dei panificatori di Aspan, che per garantire un ricambio generazionale sempre più in bilico, punta a svecchiare l’immagine - ormai quasi stereotipata – dell’«omino» dagli abiti impolverati di farina mentre impasta e inforna il pane.

Attrarre i giovani

«Questo modello, che per anni è stato associato alla poesia dell’arte bianca, rischia di tenere lontani tanti giovani dai panifici – esordisce Massimo Ferrandi, presidente di Aspan, l’associazione che raggruppa i panettieri di Bergamo e provincia -. Guadagno a parte, il nostro è un bel lavoro, capace di garantire anche tante soddisfazioni professionali. La nostra dev’essere una rivoluzione culturale».

«Non siamo in una catena di montaggio e per ogni ricetta dobbiamo metterci passione e creatività, partendo da materie prime vive e sempre diverse tra loro – prosegue Ferrandi -. Sfatiamo anche il mito del lavoro solo di notte, visto che oggi è possibile iniziare alle 6, andando incontro anche alle nuove esigenze dei giovani, insieme alle donne che risultano in aumento nel nostro comparto. Portiamo avanti un’arte antica, che evoca fatica, sacrificio e rinunce: ma siamo sicuri che i giovani accettino volentieri questo modo di fare impresa? - conclude Ferrandi -. Svecchiare significa cambiare l’organizzazione del lavoro, ripensare la produzione a partire dai nuovi modelli di consumo, rendere appetibile il nostro lavoro».

«Dobbiamo spiegare ai giovani che il nostro lavoro è attraente. Nell’ultimo rinnovo del contratto abbiamo dato una bella sferzata anche all’aspetto economico con valori interessanti, tenuto conto che l’aumento è di 187 euro a fronte dei 146 richiesti e inoltre è stata potenziata la bilateralità» Se negli ultimi tempi sul fronte delle materie prime non si sono registrati forti scossoni, il costo dell’energia sta lentamente scendendo, mentre sul fronte contrattuale è arrivato un rinnovo decisamente favorevole. «Dobbiamo spiegare ai giovani che il nostro lavoro è attraente – aggiunge Roberto Capello, presidente dell’Unione regionale dei panificatori, che aderisce ad Assipan Confcommercio -. Nell’ultimo rinnovo del contratto abbiamo dato una bella sferzata anche all’aspetto economico con valori interessanti, tenuto conto che l’aumento è di 187 euro a fronte dei 146 richiesti e inoltre è stata potenziata la bilateralità».

Cambiano le abitudini al consumo del pane