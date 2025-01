Partita la corsa all’Isee, nei Caf agende piene fino a fine febbraio

Puntuale, la corsa è ripartita. Molti giocano d’anticipo, e anche i Caf sono abituati: ormai, fare l’Isee è diventato per la gran parte delle famiglie uno dei primi adempimenti burocratici dell’anno nuovo. Così in Bergamasca, dove l’Isee – l’indicatore della situazione economica equivalente, fondamentale per avere accesso a molte prestazioni sociali, oltre che una richiesta legata alle tasse universitarie – viene chiesto da circa 150-160mila famiglie ogni anno, le agende dei centri di assistenza fiscale sono già quasi del tutto sature sino a fine febbraio. Motivazione principale: l’assegno unico, con la propria posizione da «aggiornare» periodicamente (la scadenza è fissata per il 28 febbraio).

Super lavoro nei Caf

L’assegno unico catalizza la gran parte delle richieste nei Caf, a seguire ci sono i rinnovi per l’assegno d’inclusione e i bonus luce e gas Oltre al fai da te tramite il portale dell’Inps, il principale riferimento restano i Caf dei sindacati e delle Acli, che insieme elaborano oltre la metà di tutte le pratiche di questo tipo in Bergamasca. «Siamo già al lavoro dal 2 gennaio e le agende si stanno saturando per le prossime settimane – spiega Monica Gardana, responsabile dei Caf della Cisl Bergamo, che nel 2024 hanno elaborato circa 35mila Isee -. L’assegno unico catalizza la gran parte delle richieste, a seguire ci sono i rinnovi per l’assegno d’inclusione e i bonus luce e gas. Fino al 28 febbraio sarà una bella corsa». Negli ultimi 6 giorni lavorativi i Caaf della Cgil Bergamo hanno elaborato 2.567 pratiche Isee, ed entro il 28 febbraio sono già fissati altri 15.188 appuntamenti; di settimana in settimana si dovrebbe arrivare vicini ai numeri del 2024, con 30.214 pratiche Isee. «Al Servizio Caaf – rileva Orazio Amboni, del Dipartimento Welfare della Cgil di Bergamo – non si prevedono significativi ampliamenti nelle richieste di certificazione Isee in seguito ai contenuti della nuova legge di bilancio, non ci sono novità di rilievo. I numeri danno l’idea dell’importanza che ha assunto l’Isee come strumento di valutazione della situazione economica dei nuclei familiari: all’inizio c’era una fortissima ostilità, ora tutti i Comuni hanno regolamenti Isee e fasce di accesso concordate a livello di Piani di zona. Un indubbio passo avanti».

Di «trend abbastanza simile a quello dell’anno scorso» parla Catia Ravasio, responsabile dei Caf della Uil Bergamo, che hanno elaborato 5mila Isee nel 2024: «Abbiamo riempito le agende fino alla prima settimana di febbraio - aggiunge Ravasio - è iniziata la rincorsa all’appuntamento». Il cambio di passo è stato radicale, negli ultimi anni: «È uno strumento che oggi interessa anche il ceto medio – ragiona Andrea Perico, responsabile dei Caf delle Acli di Bergamo, dove lo scorso anno 17mila persone hanno compilato l’Isee, mentre per il 2025 sono già fissati 9.500 appuntamenti -. Inizialmente era circoscritto alle fragilità, l’assegno unico ha invece allargato la platea di chi lo richiede: è uno strumento ormai richiesto per molti servizi pubblici, anche per questo le pratiche sono aumentate notevolmente».

«Nell’elaborare l’Isee si inseriscono ancora tutti i documenti, dopodiché sarà l’Inps o l’Agenzia delle Entrate a “decurtare” il valore dei titoli di Stato»

Le novità

L’unica sostanziale novità per l’Isee nel 2024, ma dall’impatto circoscritto, è legata a un nuovo criterio: nella determinazione dell’Isee vengono esclusi, fino a un massimo di 50mila euro, i titoli di stato e i «prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato», in altre parole i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale. «Per i Caf non cambierà molto – osserva Gardana -: nell’elaborare l’Isee si inseriscono ancora tutti i documenti, dopodiché sarà l’Inps o l’Agenzia delle Entrate a “decurtare” il valore dei titoli di Stato». In concreto, considerando la platea tipica che richiede l’Isee, «nella maggioranza dei casi è difficile trovare investimenti in titoli di Stato oltre questa soglia – ragiona Amboni -. il problema esiste invece per l’Isee universitario (quello richiesto per il calcolo delle tasse, ndr): lì sicuramente ci sono famiglie con più reddito investito i titoli».