Piogge primaverili, un danno per la raccolta di mais: -30%

«Odio l’estate» cantava Bruno Martino nel 1960, quando la temperatura media si aggirava intorno ai 23 o . Ma, per quanto possa apparire strano ai non addetti ai lavori, non è il caldo afoso di questo ultimo mese ad aver danneggiato i raccolti di granturco, ma piuttosto le piogge abbondanti a cavallo tra primavera ed estate. E il risultato è che, nelle campagne bergamasche, «la raccolta di mais è slittata di 20-30 giorni e si stima un calo medio della produzione di circa il 30%», come spiega il presidente di Coldiretti Bergamo, Gabriele Borella.

Lo sa bene Luca Assandri, titolare della Società agricola La Carlina di Fara Olivana con Sola: con 60 vacche da latte (per un totale di 130 capi, considerando anche vitelli e manze), per alimentare gli animali utilizza il mais e quello che avanza lo vende. Ma «per la troppa pioggia dei mesi scorsi in certe zone gli allevatori hanno dovuto rifare le semine e comunque la raccolta garantisce un 25-30% di prodotto in meno». E non va meglio a chi, come Assandri, coltiva anche frumento, orzo e segale, che, insieme ad altri ingredienti, vanno a comporre i cosiddetti miscugli autunno vernini (sempre destinati al bestiame), seminati in autunno-inverno e raccolti in primavera. «Come produzione siamo in linea con gli altri anni, ma il raccolto è troppo maturo e presenta malattie legate alle forti piogge». La conseguenza, in termini pratici, è che «bisogna bilanciare la razione in un altro modo e per farlo i costi aumentano di un 10-15%». «Dove i terreni sono poco permeabili l’acqua è ristagnata - precisa il presidente provinciale di Coldiretti - causando asfissia radicale ed è stato necessario riseminare con un pesante aggravio dei costi».