Pizzaiolo, sarta ed elettricista: 140 offerte di lavoro nei Centri per l’impiego della Bergamasca

Pizzaiolo, sarta ed elettricista sono solo alcune delle figure professionali ricercate in Bergamasca. La Provincia di Bergamo ha diffuso il consueto riepilogo delle offerte di lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego del territorio: al momento gli annunci disponibili sono 140.

Le opportunità riguardano diversi settori e profili professionali, con proposte rivolte a persone con esperienze e competenze differenti. Il servizio permette a chi è alla ricerca di un’occupazione di consultare in modo semplice le posizioni aperte e di individuare quelle più adatte al proprio percorso.