Politecnico e Vitali insieme per il futuro della cava

Ha preso il via il progetto nato dalla collaborazione tra Vitali Spa e il Politecnico di Milano con un primo sopralluogo all’area del polo estrattivo di Calusco d’Adda. Come parte del laboratorio «Advanced landscape design studio», 42 studenti del corso internazionale in lingua inglese di laurea magistrale di Architettura Sostenibile e Progetto del Paesaggio, guidati dal professore e architetto Paolo Belloni, hanno visitato la cava Vitali di Calusco d’Adda.